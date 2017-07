Am 14. Juli feiert das theater23 Premiere mit ihrem diesjährigen Open Air-Theaterstück „Die Tür nebenan“. ultimo konnten den beiden Schauspielern Manfred Upnmoor und Constanze Marienfeld, sowie dem Regisseur Peter Grünig vorab ein paar Fragen stellen.

ultimo: Vor zwei Jahren habt ihr beim überdachten Open-Air-Theater im Naturbad Falkenwiese „Kontakte“ gespielt, ein Stück, in dem ein Mann vier verschiedene Frauen im realen Leben trifft, die er vorher in Internet-Partnerbörsen kennengelernt hat. Auch in „Die Tür nebenan“ kommen Internet-Partnerbörsen vor – ist das jetzt nicht das Gleiche in Grün?

Constanze: Nein, gar nicht, denn in „Die Tür nebenan“ geht es um zwei Leute, die im selben Haus als Nachbarn wohnen und ständig aneinandergeraten. Dass sie nebenbei auch noch im Internet nach einem Partner suchen, der möglichst das komplette Gegenteil dieses nervtötenden Nachbarn ist, ist in unserem aktuellen Stück nur ein zusätzliches Element, das für weitere Komik sorgt.

ultimo: Es wird also lustig?

Manfred: Definitiv. Als wir uns entscheiden mussten, was wir denn nun als nächstes spielen wollen, hab ich das Stück mehrfach gelesen. Beim fünften Lesen hab ich mir dann fest vorgenommen, diesmal wirklich nicht zu lachen. Das ging auch eine Zeitlang gut – bis in der siebten Szene wieder dieser Steinbutt kam und ich doch wieder unterm Schreibtisch lag.

ultimo: Der Steinbutt?

Manfred: Ja. Oder der Tsunami aus Quark. Ich liebe diese revolutionäre Süßspeise...

Constanze: Vergiss nicht das finnische Nasenpiercing. Und dein schniekes Schnöselhöschen ist auch nicht schlecht, Manfred. Aber keine Chance, mehr werden wir an dieser Stelle nicht verraten.

Peter: Kommt, wir können schon noch sagen, dass es um Sex geht.

ultimo: Oha - wie weit geht ihr?

Peter: Naja – wie wichtig ist Sexualität in einer Beziehung? Wenn eine Frau sagt, Sex sei wichtig, hält man sie für eine Nymphomanin. Wenn ein Mann sagt, Sex sei nicht so wichtig, hält man ihn für impotent.

ultimo: Peter, du spielst ja auch im Stadttheater in der Beckergrube – wie bist du als Regisseur zum theater23 gekommen?

Peter: Wir haben uns über den fund:us kennengelernt, mein Vereinslokal zur Verbesserung der Kultur in der Moislinger Allee 42, wo ich und meine Kollegen sozusagen am ultimativen Crossover von Literatur, Musik, Bildender und Darstellender Kunst arbeiten. Das theater23 gab im letzten Herbst ein paar Gastspiele bei uns, und nach einigen Tresengesprächen nach Feierabend begann dann die Idee einer Zusammenarbeit zu wachsen.

ultimo: Und wie laufen jetzt die gemeinsamen Proben?

Peter: Gut, aber sag mal, Constanze, hatten wir eigentlich schon entschieden, ob du die Haare offen trägst?

Constanze: Peter, du nennst mich jetzt nicht wieder Tussi!

Manfred: Und versuch es gar nicht erst, mich wieder über technische Gimmicks kriegen zu wollen, Peter!

Peter: Ach, ich brauche doch nur diesen verstehenden Blick in euren Augen...

Ultimo: Okay, dann noch frohes Schaffen bis zur Premiere!