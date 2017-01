Tom Petty, AC/DC, Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper, Van Halen, Guns N Roses, Scorpions und noch viele klangvolle Namen mehr in einem Konzert erleben? Beim vom ultimo präsentierten Best of Cover Festival im Werkhof geht das! Am 21. Januar stehen dort drei Bands des Genres auf der Bühne und liefern rund 5 Stunden feinste Rockmusik ab.

Auf vielfachen Wunsch der BOC-Stammgäste wieder dabei: die Frauen AC/DC-Tributband Black/Rosie. Wer glaubt, harte Rockmusik sei immer noch eine Männerdomäne, der irrt gewaltig, denn bei dem Fön, den die fünf Damen auf der Bühne produzieren, kriegen selbst die härtesten Jungs weiche Knie.

Erstmals in Lübeck überhaupt gastieren Pom Tetty & The Breakhearters, welche natürlich den US-Star Tom Petty covern. Da der große Meister mit seinen Heartbreakers in Europa höchst selten live zu erleben ist, sollte man sich diese Jungs unbedingt anschauen, die vom Original kaum zu unterscheiden sind – optisch, stimmlich und musikalisch.

Ebenfalls zum ersten Mal in Lübeck: die Abräumer des letztjährigen Wacken Open-Airs John Diva & The Rockets Of Love (Foto) aus den USA. Im Sommer überzeugten die Sunnyboys unter anderem auch noch die zahlreichen Besucher beim Flens Open-Air mit Spektakel, Stars & Stripes, langen Mähnen, sexy Cheerleader und den größten und besten Rock-Hits aller Zeiten.