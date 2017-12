Mit Verstärkern rocken können alle. Ukes Of Tomorrow zeigen, dass es auch anders geht. Sie ziehen die Stecker und bieten einen akustischen Abend der besonderen Art.

Ukes Of Tomorrow bestehen aus Kent (Leroys, The Crimes, ex-One Bar Town) und Pommes (Summer Version, ex-Medfield MA). Mit ihren beiden Ukulelen covern sie: Eddie & The Hot Rods, Cock Sparrer, Ramones, The Damned u.v.a., und beweisen, dass Punk Rock immer noch nicht tot zu kriegen ist.