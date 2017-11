Sänger und Entertainer Tony Nesbitt, in Philadelphia geboren und in Rochester aufgewachsen, startete bereits in ganz jungen Jahren seine Musikkarriere. Später tourte er mit seinen Funk- und R&B-Bands durch die größten Städte der USA und Kanada. Seit fast drei Jahrzehnten begeistert er mit seiner einzigartigen Stimme und Bühnenshow seine Fans. Soul-Musik ist sein Leben und seine Leidenschaft.

Tony Nesbitt und Soul Factory verschmelzen zu einem einzigartigem Erlebnis. Seit fast 20 Jahren bringen die Macher der norddeutschen Soul-Szene den Black Pop in den Norden und präsentieren ein außergewöhnliches Repertoire aus weltbekannten Songs der Motown-Ära.