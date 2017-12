Sie ist eine der bekanntesten und renommiertesten Schauspielerinnen des deutschen Films – Katja Riemann. Bei „Der Norden liest“ präsentiert die UNICEF-Botschafterin ein Projekt, das ihr besonders am Herzen liegt: Sie stellt literarische Texte geflüchteter syrischer Autoren vor.

Die Anthologie „Weg sein – Hier sein“ versammelt Texte von neunzehn Autoren, die nach Deutschland geflohen sind. Sie schreiben über ihr altes Leben, über Arbeit, Familie, Freunde. Darüber, wie schwer es ist, in der neuen Welt einen Platz zu finden. Texte, die davon erzählen, was es heißt, die Heimat zu verlieren.

Violinistin Franziska Hölscher und Pianist Severin von Eckardstein setzen dazu musikalische Kontraste mit europäischer und orientalischer Musik. (Foto © Mathias Bothor)

www.ndr.de/dernordenliest