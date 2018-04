The Weight steht für dreckige harte bluesgetränkte Guitar-Riffs, schwere Bässe, massive Drums und eine Urgewalt an Stimme. Sie sind eine psychedelische Rocklawine, die dich in eine magisch ekstatische Zeit tiefen Purpurs, bleierner Luftschiffe und rollender Steinlawinen entführt.

Die mit lässiger Attitüde, musikalischer Wucht und Virtuosität vorgetragene Zeitlosigkeit ihres HEAVY

Wolverspirit (Foto) aus Würzburg sind im Februar ‘17 mit ihrem Album „Blue Eyes“, produziert in den Bombshelter Studios in Nashville, Tennessee, sensationell auf Platz 32 der deutschen Album Charts eingestiegen und erfreuten sich höchsten Lobes der nationalen und internationalen Rockpresse. Sie stehen für außergewöhnliche Rock-Musik, die den Funken vergangener Großtaten in sich trägt und sich doch im Hier und Jetzt entzündet.