2017 war für die deutschen Polit-Ska-Punk-Durchstarter das bislang erfolgreichste Jahr der Bandgeschichte – der Release ihrer Albums „The Unfollowing“ (August) wurde mit offenen Armen bei den Medien empfangen, die Band spielte eine erfolgreiche Release-Tour mit vielen ausverkauften Konzerten sowie waren exklusiver Show-Support für Rise Against im SO36/Berlin!

Für den passenden Support sorgen an diesem Abend: Sidewalk Surfers & Anthems For The Unloved.