The Originators spielen echten Northern Soul aus den 60ern und erwecken damit das Soul-Gefühl legendärer Clubs wie Twisted Wheel in Manchester, Blackpool Mecca oder Wigan Casino zum Leben.

Northern Soul ist eine Musik- und Tanzbewegung, die in der britischen Mod-Subkultur im Norden Englands in der zweiten Hälfte der 60er Jahre entstand. Die Fans konzentrierten sich dabei weniger auf die „glatteren“ Produktionen des bekannten und kommerziell erfolgreichen Motown-Labels, sondern suchten v.a. nach schnellen, tanzbaren Songs weniger bekannter Interpreten und Plattenfirmen, deren Sound als rauer und unverfälschter empfunden wurde.

The Originators wollen einen Traum Wirklichkeit werden lassen und an jene Tage der britischen Modszene und der Northern-Soul-Ära anknüpfen. Treibende Beats und die Soul-erfüllten Stimmen von Anne und Sophie lassen schnelle, tanzbare Songs von u.a. Gloria Jones, Maxine Brown, Gwen Owens, Mamie Galore oder Shirley Lawson in neuem Glanz erstrahlen.