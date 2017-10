Die Herren sind alle ein wenig in die Jahre gekommen. Kein Wunder, musiziert die Kultband doch seit einem halben Jahrhundert. Zunächst gab‘s Aktuelles, inzwischen Oldies. Doch gerockt wird fast wie früher.

Seit 1963 ist die Band um den Bassisten Thomas Muxfeldt und Leadsänger Michael Winckelmann ein Highlight in der norddeutschen Oldie Szene. In den wilden 60ern begründeten Auftritte in allen bedeutenden Clubs, darunter den legendären Hamburger Beatschuppen „Starclub“ und „Top Ten“ den Ruf der Koasters als hervorragende Liveband.