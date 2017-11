The Inciters sind geballte Soul Power mit drei faszinierenden Damen am Lead Gesang.

Wunderbarer energetischer WestCoast NorthernSoul, bestens gewürzt mit etwas Motown & Stax, Garagerock, einem Touch 60ies-Pop und unwiderstehlichen Arrangements. Sowohl, was ihre eigenen Songs angeht, als auch ihre spitzenmäßigen Coverversionen.

Bereits seit 1995 ist diese US Band auch ein fester Bestandteil der europäischen Soul Szene und die Shows gleichen stetig wachsenden Familientreffen, bei denen langjährige Fans und Freunde immer wieder zum Feiern zusammenkommen.

Mit einem Repertoire von gut vier Stunden können The Inciters sowohl glamouröse Dinner Shows, im Motown Stil, als auch zerrockte Scooter Ralley Parties bespielen und zu einem besonderen Ereignis machen.