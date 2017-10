Die Hannoveraner Band The Hirsch Effekt kehrt 2017 mit ihrem vierten Album „Eskapist“ auf die Plattenteller und Bühnen des Landes zurück. Nils Wittrock, Ilja Lappin und Moritz Schmidt haben ihre musikalische Mischung aus Metal, Prog, Core und düsterer Elektronik weiter verfeinert.

Dabei ist der komplexe, metallische und gleichzeitig eigenständige Sound des Trios ein in der deutschen Musiklandschaft einzigartiges Phänomen. Atemlos extremer Metal steht neben hymnischen Refrains und orchestralen Arrangements. Virtuosität wird bei The Hirsch Effekt jedoch nicht zum inhaltslosen Vehikel degradiert. Jeder Song, der textlich an Orte geht, die schmerzen und berühren, trifft den Hörer emotional.