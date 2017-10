Die Addams leben in ihrer verfallenen Villa mitten im Central Park, ein alles andere als gewöhnliches Leben voll Dunkelheit, Schmerz und Tod. Doch das könnte sich bald ändern! Wednesday Addams, ohne Zweifel die selbsternannte Prinzessin der Dunkelheit und Tochter der eleganten, offenbar untoten Morticia sowie ihrem heißblütige Gatten Gomez, der ihr in Liebe ergebene ist, ist erwachsen geworden und verliebt sich in einen jungen Mann aus einer respektablen, höchst „normalen“ Familie.

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, weiht Wednesday ihren Vater in ihr Geheimnis ein und fleht ihn an, der strengen Mutter nichts zu verraten. Ein Geheimnis vor seiner geliebten Ehefrau Morticia. Für Gomez schier unerträglich!