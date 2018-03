Jährlich ruft die UNESCO den „Tag der Poesie“ aus. Am 23. März wird er in der Stadtbibliothek begangen. Tagsüber und am Abend erwartet die Besucher/Innen ein vielfältiges Programm mit Aktionen und Aufführungen:

- Pflücken Sie sich im Foyer der Bibliothek ein oder zwei Gedichte zum Mitnehmen vom Lyrikbaum.

- Machen Sie in der Zeit von 10-18 h mit und auf dem iPad, iPhone oder Smartphone eine halbstündige Actionbound-Rallye durch die Welt der Kinderlyrik.

- Erleben Sie um 15 und um 17 h in der Musikbibliothek, wie Gedichte von der Gruppe „Die schrägen Vögel“ szenisch umgesetzt werden.

- Hören Sie um 16 und 18 h in der Musikbibliothek den ganz eigenen Klang der plattdeutschen Poesie.

- Freuen Sie sich zum Ausklang des Tages an den improvisierten und launigen Ideen, mit denen der Schauspieler Jörn Kolpe Ihre mitgebrachten Gedichte interpretiert. Ab 20 h bietet der historische Lesesaal der Bibliothek das stimmungsvolle Ambiente dazu.