„Sunset Boulevard“ ist die Geschichte der alternden Stummfilmdiva Norma Desmond (Gitte Haenning), die eine verhängnisvolle Affäre mit dem jungen Drehbuchautor Joe Gillis eingeht.

Norma lebt einsam und zurückgezogen in ihrer Luxusvilla am Sunset Boulevard. Ihre goldenen Zeiten als Filmstar sind vergangen, die Ära des Stummfilms ist vorbei und ihr Ruhm längst verblasst. Doch sie, süchtig nach dem Scheinwerferlicht, lebt in der Erinnerung an ihre schillernde Vergangenheit und glaubt fest an ein Comeback. Als sie die Bekanntschaft mit Joe Gillis macht, der wieder Glanz in ihr Leben bringt, keimt ihre Hoffnung auf einen neuen Film auf. Doch der Schein trügt – es entspinnt sich ein Netz von Abhängigkeiten.

Gillis genießt den Luxus in Normas Villa, sonnt sich in ihrem Ruhm und erhofft sich einen Karriereschub. Sie wiederum benutzt den jungen Liebhaber dazu, ihr Zutritt zu den Paramount Filmstudios zu verschaffen und ihre Rückkehr in die Filmwelt voranzutreiben. Doch ihre Illusionen zerplatzen, und zwischen Selbsterkenntnis und Realitätsverlust führt sie schließlich die Katastrophe herbei. (Weitere Termine: 31.12., 13.1.)