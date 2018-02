Das Stück ist eine Art musikalisches Märchen und wird mit einer Rezitatorin und einem Kammermusikensemble aus 7 Instrumentalisten aufgeführt. Jede Stimme ist einzeln besetzt: Violine, Kontrabass, Klarinette, Fagott, Trompete, Posaune und Schlagzeug.

Erzählt wird die Geschichte von einem Soldaten auf dem Heimweg vom Krieg, der seinen eigenen Weg gehen will, dafür seine Seele verkauft – seine Seele ist seine Geige, also die Musik – aber in der Liebe zur Prinzessin seine Seele beinahe wiederfindet. Und schließlich doch vom Teufel geholt wird, weil er alles haben will, auch das, was vorbei ist.