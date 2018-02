Rock’n’Roll-Folk im Tonfink! Singer/Songwriter Robert Wildhack und sein Gitarrist Marcus Pfister, vom Berliner Bandprojekt „Strip Me Naked“ (was so viel bedeutet wie zur reinen Seele der Musik vorzudringen), kommen zu einer Akustikshow, um das aktuelle Album „Counterpoise“ vorzustellen.

Groovige Beats, psychedelische Balladen, ausgefallene Harmonien und Good old times Stücke wechseln sich ab in einem Repertoire, das neben eigenen Stücken auch noch Platz für individuell arrangierte Covers lässt.

Www.stripmenaked.de