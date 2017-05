Nach den erfolgreichen Strand House Classics Revival Parties in den vergangenen Jahren präsentiert der Cosmic Club Lübeck am 27. Mai erneut ein einmaliges 90er Jahre House Revival im Strandsalon. An diesem Abend dreht sich alles wieder ausschließlich nur um House Musik.

Auf dem Mainfloor werden House Klassiker für ein unverwechselbares Tanzvergnügen sorgen. Hier servieren die DJs Martink, Mirko (Foto), die DJane DiJess sowie die Cosmic-DJs Tophee & Carlo einen wundervollen Housemix. Abgerundet wird der Revivalfloor mit dem ersten Gastauftritt bei einem Cosmic Event von DJane DiJess, die schon im Edelfettwerk und im Hühnerposten (HH) begeistern konnte.

Im Afrikafloor feiert ihr zu aktuellen und genialen House, Deep- & Techhouse Tracks der DJs Binks, der BP Connection & Tophee.

