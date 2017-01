Fünf gestandene Musiker mit maritimer Lebenserfahrung vereinen Soundelemente von vielen Meeresküsten und nehmen das Publikum ganz locker mit an Bord ihres stampfenden Rock’n’Roll-Kutters.

Der deutschsprachige „Küstenrock“ von Nordward Ho zeichnet sich durch Texte mit Tiefgang aus eigener Feder aus. Die Band erzählt mit Charme, Wortwitz und einer kräftigen Prise Ironie maritime Geschichten vom Leben im Norden; von den Dingen, die man am und auf dem Wasser so erlebt. Dazu gibt’s schnörkellosen Rock mit druckvollen Beats.