Für 60 Minuten werden vier Arbeiter, zwei Männer und zwei Frauen in einem Raum eingeschlossen und einem rücksichtslosen Test unterzogen, um ihre Fähigkeiten und ihre latente Fragilität zu testen – und um herauszufinden, ob sie selbstmordgefährdet sind.

Der Text wurde durch die wahre Geschichte einer Fabrik in China mit mehr als 300.000 Mitarbeitern inspiriert, in welcher Mobiltelefone montiert werden und die nach einer Serie von Selbstmorden im Jahr 2010 in der ganzen Welt berühmt wurde.

Stefano Massini („Lehman Brothers“) erzählt viel mehr als die wahre Geschichte, er entwirft vier Lebensläufe, vier ganz unterschiedliche Arbeiterschicksale, die exemplarisch für tausende andere stehen – zeichnet in allen Einzelheiten die zynische Logik eines ausbeuterischen Systems der Gewinnmaximierung bis in ihre feinsten Verästelungen. Eine hoch brisante Spielvorlage mit einer kontinuierlich gesteigerten Spannung.

Die Arbeitswelt wandelt sich durch Digitalisierung und Globalisierung schnell und massiv. Das Theater Lübeck lädt nach der Lesung ein, sich untereinander auszutauschen sowie mit Künstlern des Theaters, mit Uwe Polkaehn (Vorsitzender DGB Nord), Xia Yonghong (Dräger) und Rüdiger Schmidt (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt) ins Gespräch zu kommen.