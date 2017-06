9. Klasse – Zack, Boom, Bang: Achselschweiß und Heavy Petting. Yeah! Androgene gegen Östrogene. Halligalli im Hormonhaushalt. Zyklus, Stimmbruch, Beinbehaarung. WTF? So viel Veränderung und so wenig Mitspracherecht. Was passiert hier eigentlich mit mir und warum fragt mich keiner: „Wer bist du wirklich? Und was willst du sein?“ (Weitere Termine: 3.6. & 7.7.)