Die Lübecker Bädertour ist ein Muss für alle Fans klassischer Vespa- und Lambretta-Roller! Organisiert wird das Ganze mit Liebe zum Detail von der Bäderbande Lübeck, dies hat sich in den letzten Jahren stetig herumgesprochen, und so werden mittlerweile Teilnehmer aus allen Teilen Norddeutschlands zu den Tagesausfahrten angelockt. Anlässlich des 5-jährigen Bestehens möchte die Bande nun gemeinsam mit euch ab 17 h das treibsAND rocken!

Abends werden dann Sky Dee & The Demons das Dach heben! Mit Garage Soul und Ska-Rhythmen werden die Finnen die Tanzbeine zum Schwingen bringen. Grooves like a Streetcar…

Direkt danach gibt es heiße Sohlen auf der Aftershow Party. Die DJ‘s Tom Schuster, Mr. Mo‘Vibes und Thore Thundering Vibration garantieren Beschallung vom Feinsten. Tom Schuster ist jeden Mittwoch in der „Elbe Rhythm’n‘Soul Show“ (auf Tidenet.de) zu hören. Bei ihm landen ausschließlich Originalpressungen auf dem Teller – Rare Northern Soul mit dem Prädikat wertvoll.