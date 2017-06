Einmal im Jahr kämpfen die besten Bühnendichter, Performancepoeten und Rampensäue des Landes Schleswig-Holstein um den Titel des Landesmeisters bzw. der Landesmeisterin des Poetry Slam. Der Sieger des Einzelwettbewerbs vertritt unser Land in diesem Jahr bei den deutschsprachigen Meisterschaften des Poetry Slams im November des Jahres in Hannover.

Beim Lübecker Halbfinal Slam werden zehn der besten Slam Poeten des Landes an den Start gehen. Mit den Poeten: Victoria Helene Bergemann, Andreas Hamer, Zara Zerbe, Kai Frantzen, Selina Seemann, Kai Runge, Schriftstehler und Stefan Schwarck.