Seit Jahren widmen sich die Big Band der Lübecker Hochschulen im Winter der jahreszeitenspezifischen Musik: so wurden beispielsweise deutsche Winterlieder präsentiert, der Nussknacker von Tschaikowski in einer Fassung von Duke Ellington wurde mit Lesung versehen, englischsprachige Weihnachtslieder wurden im Stile eines Götz Alsmann ins Deutsche übersetzt und gespielt.

Jetzt hat Salt Peanuts keine Lust mehr auf Winter und Weihnachten oder zumindest nur halbherzig: das neue Programm „No Tannenbaum!“ entführt den Zuhörer in karibische Regionen, afrokubanischen Weihnachtslieder werden ebenso zu Gehör gebracht wie „modifizierte“ Weihnachtsklassiker. Damit der Schock für Band und Besucher jedoch nicht zu groß ist, wird die zweite Hälfte des Konzertes über deutschsprachige und eingedeutschte Lieder wieder zurück in heimische Gefilde führen…

Www.saltpeanuts.de