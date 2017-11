Günter Grass wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund erinnert Salman Rushdie in einem Gespräch an seinen Freund und Mentor. 1999 äußerte er über Grass: „Ich halte ihn für den größten europäischen Romancier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Trommelschläge von Grass’ großem Roman haben mich stets dazu angetrieben, immer aufs Ganze zu gehen; immer zu versuchen, mehr als alles zu geben; auf ein Sicherheitsnetz zu verzichten und nach den Sternen zu greifen.“

Außerdem stellt Salman Rushdie seinen neuen Roman „Golden House” vor. Angefangen mit der Amtseinführung von Barack Obama bis hin zur Wahl Trumps nimmt er darin Bezug auf die politischen Ereignisse der unmittelbaren Gegenwart und schreibt über die amerikanische Gesellschaft, den irritierenden Zeitgeist und das neue Gefüge der Macht. Dieser Roman beweist erneut, dass er einer der besten Geschichtenerzähler unserer Tage ist. Das Gespräch mit Salman Rushdie moderiert die Literaturkritikerin Mara Delius. (Foto © Beowulf Sheehan)