Mord in Lübeck um 1390 – Ratsherr Rungholt ermittelt. In der „Königin der Hanse“ wird die Leiche eines südländischen Fremden aus der Trave gezogen. Unversehens findet sich der bärbeißige Patrizier in einer finsteren Ränke wieder: Sein Kaufmannslehrling soll als Mörder an den Galgen. Um dessen Unschuld zu beweisen, bleiben nur wenige Tage. Stur und gegen alle Widerstände des Hohen Rats zu Lübeck verfolgt Rungholt seine Spuren und verliert dabei beinahe alles: seine Ehre, sein Leben – und seine geliebte Tochter Mirke!

Das Kobalt Figurentheater wagt sich das erste Mal an die Umsetzung eines Krimis. Und dann gleich an den Lübecker Mittelalterroman von Derek Meister. Alleine dafür schon Hochachtung, denn auch wenn man das Buch vorab nicht gelesen hat, ist die Handlung leicht zu verfolgen.

In dieser spannenden Inszenierung vergeht die Zeit wie im Fluge. Schnell wird man gefangen genommen von der einmaligen Atmosphäre. Auf der kleinen Bühne im Kolk wird durch angestrahlte, verschiebbare Paravents jene glaubhafte, düstere Stimmung um 1390 erzeugt, in der die drei Schau-und PuppenspielerInnen sich durch Morde und Verschwörung kämpfen. Ein toller, faszinierender Theaterabend. Empfehlenswert! (Weitere Termine bis 1., 13., 14., 15., 28. & 29.10)

www.figurentheater-luebeck.de