Zwei Hardrock-Bands haben sich für ein krachendes Clubkonzert angekündigt: Gentility aus Oldenburg und Hillary Slaughter aus Kiel. Die beiden Bands sind schon lange keine Unbekannten mehr, gelten aber in Lübeck doch noch eher als Geheimtipp.

Gentility (Foto) verabschiedeten sich 10 Jahre nach ihrer Gründung von ihren englisch-sprachigen Veröffentlichungen und entschieden sich für einen musikalischen Quantensprung in die deutsche Lyrik. Entfesselt und sprachlich befreit rückt die Band seitdem packend-eingängige Refrains, nachdenklich stimmende Botschaften und beißende Kritik an den Übeln dieser Welt in den Mittelpunkt ihrer Songs.

Hillary Slaughter kommt mit Frontfrau Hilke Braun, die mit ihrem facettenreichen Stilmix aus Progressive Rock und Alternative Metal eingefleischte Rockfans sowie Metalheads gleichermaßen anspricht.