Das große Open Air vor dem Cargo-Schiff parallel zum diesjährigen Drachenboot-Festival. An beiden Tagen erwartet euch auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm. Freut euch u.a. auf Monique and the Jacks, Never Come Rain, Arrested und Jen Clubsounds. Für das leibliche Wohl ist nebenbei selbstverständlich auch gesorgt.