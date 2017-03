Einzigartiger Crossover aus Psycho-/Rockabilly, Country, Blues, Surf & Punk. Powersolo, das sind Kim „Kix“ & Bo Hjorth „Atomic Child“ Jeppesen. Die beiden Dänen werden gern in die Psychobilly-Schublade gesteckt, doch das greift nicht weit genug. Ihre Musik verleibt sich so ziemlich jede Spaßmusik ein, die sich auf dem Planeten so finden lässt.

Vermischen sie in einem Moment noch die Cramps mit den Trashmen, schimmern an anderer Stelle die B52s durch und die Beastie Boys kommen zum Tequilasaufen vorbei. Dabei wird schwarzer Humor und Zweideutigkeit groß geschrieben.