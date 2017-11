Die Parkhaus-Crew hat wieder Bock! Ist ‘ne Weile her, dass sie eine schöne 80er Party gefeiert haben… Und da in letzter Zeit die Betreiber immer häufiger gefragt wurden, ob sowas nicht mal wieder machbar wäre: Ist es! Denn sie (die Betreiber) sind schließlich musikalische Kinder der 80er und nutzen gerne jede Gelegenheit, um die großartige Musik ihrer Jugend zu feiern.

Musikalisch erwartet euch bei dieser Party ein Kessel Buntes aus dem Jahrzehnt der Schulterpolster und Popper-Haarschnitte. Ein Bunter Mix aus Pop, Wave, NDW, New Romantic und vielem mehr. Von Depeche Mode über Yazoo bis Camouflage, von Nena über Peter Schilling bis Joachim Witt.