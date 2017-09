Noch so eine x-beliebige Cover Band? Ganz und gar nicht! Pfefferminz ist die Band, die ausschließlich Titel von Marius Müller Westernhagen spielt. Und das mit Gefühl und geballter Spielfreude – ob zarte Ballade oder brettharten Rock’n‘Roll.

Auch nach achtzehn Jahren hat diese Band nichts an Faszination verloren. Längst hat sich die Band von einer reinen Coverband zu einer „Institution“ in Sachen Westernhagen verselbständigt. Mit ungebremster Spielfreude und Leidenschaft haben die Musiker um Frontmann Andreas „Hebby“ Gramkow sich in die Herzen ihrer wachsenden Fangemeinde gespielt.