Peter Simon hat eine neue Ernte eingefahren. Der Singer-Songwriter, Sänger und Gründer der Band Glenfiddle hat die CD „Harvest“ mit seiner neuen Band „Peter Simon Company“ aufgenommen. Neben eigenen Songs mit aktuellem politischen Hintergrund wie „Trump It – The Mariachi Song“ gibt es auch sehr persönliche Liebeslieder. Außerdem enthält die CD einige individuelle Coverversionen von Songs, die Peter schon in seiner Jugend beeinflusst haben.

Zur Company gehören sein alter Freund und musikalischer Weggefährte Xu Schmitz an den Keyboards (von ihm stammt der Titel „It’s Over“) und der in der Hamburger Blues- und Boogieszene bekannte Saxophonist Martin Schmitt-Hahn.

www.peter-simon.com