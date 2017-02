Eine Provinzstadt im Süden Amerikas: Mit „Orpheus steigt herab“ verweist Tennessee Williams auf den berühmten Sänger der griechischen Mythologie, der vergeblich in die Unterwelt hinabsteigt, um seine Geliebte aus dem Totenreich zum Leben zurückzuführen, und überträgt die Geschehnisse gleichzeitig auf einen US-amerikanischen Mikrokosmos.

Mit der Präzision eines Chirurgen dringt Williams in seinem psychologisch fein gebauten Schauspiel unter die dünne Haut der Zivilisation und legt die menschlichen Abgründe frei: Das Leben der Bewohner einer ruhigen und wohlgeordneten Südstaaten-Kleinstadt geht seinen Gang. Es ist geprägt von Klatsch und Tratsch, von alltäglichen Sticheleien, Bösartigkeiten und wohldosiert eingesetzter Heuchelei. Umschlagplatz von Neuigkeiten und soziales Zentrum der Stadt ist der Gemischtwarenladen von Lady Torrance, die den Laden zusammen mit ihrem todkranken und zynischen Mann Jabe betreibt. In diese scheinbar „heile Welt“ bricht ein geheimnisvoller, verführerischer Fremder ein – der vagabundierende Musiker Val Xavier –, der die gewohnten Beziehungen durcheinanderwirbelt und verdrängte Sehnsüchte erweckt. (Weitere Termine: 5., 9. & 17.2.)