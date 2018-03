Lübecks Top Band Max and friends kommt mit einer großen Starbesetzung in die MuK und präsentiert für zwei Stunden ein Konzert der Extraklasse. Mit dabei: Darryll B.Smith aus Trinidad-Tobago, Yasmin K., die schon Platz 1 in Deutschland war und gerade mit Alex Christensen die EM-Hymne der deutschen Handball Mannschaft aufgenommen hat, sowie Vanessa Ekpenyon, die Nu-Soul Queen aus München mit ihren legendären Live-Remixes der neuesten Charts.

Ab 22.30 Uhr geht es dann mit der eigentlichen Party weiter. Auf dem Mainfloor werden Freddy Fresh und Mike Hasemann gemeinsam eine Zeitreise der größten Hits aus den letzten 30 Jahren präsentieren. Lübecks DJ Weidti wird wie gewohnt alle Fans mit seinen trendigen House- und Elektrosounds verwöhnen. Und in der Discofox-Area bietet DJ Tom Beyer die Highlights der Schlager- und Evergreens.