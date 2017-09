… die kleine Big Band mit viel guter Laune! Die Musiksaison Im alten Zolln eröffnen dieses Jahr – wie seit 17 Jahren – die Old Renhornen aus Schweden.

Die acht Musiker, die ehemals in der Studentenband der Universität Umea gespielt haben, leben mittlerweile über ganz Schweden verteilt und treffen sich einmal im Jahr für ein Wochenende in Lübeck, für ein Doppelkonzert im alten Zolln mit klassischem BigBand-Sound.