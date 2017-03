Südamerikanische Leidenschaft und irisches Temperament vereint in einem grandiosen Bühnenfeuerwerk. Nach großen Erfolgen auf der ganzen Welt ist „Night of the Dance“ mit dem aktuellen Programm wieder zurück.

Klassische Choreographien mit völlig neuen und einzigartigen Bewegungen. Die unverwechselbaren Stepptanz-Elemente, welche sich durch Riverdance quasi über Nacht zum Publikumsmagneten entwickelten, ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch das 90-minütige Programm. Von sanften Bewegungen auf Zehenspitzen bis hin zum kraftvollen Stepptanz mit seinen einzigartigen Schrittfolgen.

Www.nightofthedance.de