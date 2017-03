Mit dem Hamburger Duo „Nervling“ lädt das Casino Lübeck zu einer Weltreise der besonderen Art!

Brasilien, Argentinien, Mexiko, Kuba, Vietnam, Indien, Australien, Südafrika... das sind nur einige der Länder, die das abenteuerlustige Songwriter-Duo für ganze 15 Monate bereist hat, um unterwegs sein bereits drittes Album zu schreiben.

Inspiriert durch die Menschen und Erlebnisse beruht jeder Song auf einer wahren Geschichte, sei es die Zeit auf einsamen Inseln, der Alltag in den Gebieten der Gangs in Kingston auf Jamaica oder die Eindrücke während eines 10-tägigen Meditationslehrgangs in den Slums von Kalkutta.