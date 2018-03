Zwei Leute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, nie Langeweile aufkommen zu lassen: Wo Nervling spielt, da kommt Leben in die Bude, denn mit ihrer frischen, authentischen Musik schießen die beiden Musiker Moira Serfling und Tom Baetzel nicht nur in Beine, Hirn und Herz, sondern vor allem in die Mundwinkel. Nervling tut einfach gut.

Nachdem das Hamburger Duo ihr drittes Album auf einer 15-monatigen Weltreise schrieb, in dem es jeweils all seine Eindrücke und Erfahrungen vor Ort in Songs verarbeitete und auch gleich jeweils dort aufnahm und dann noch im Jahr 2016 ein Unplugged-Album mit ruhigeren Klängen veröffentlichte, ist im letzten Jahr ihr nun bereits fünftes Album erschienen, welches eine weitere völlige Überraschung für die Fans von Nervling ist: Es ist erstmalig komplett auf Deutsch.