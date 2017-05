Blutrünstige Killer-Kaninchen, fliegende Kühe, singende Ritter und eine wunderschöne, kapriziöse Fee aus dem See – Eric Idle, Monty Python-Mitglied der ersten Stunde, und John Du Prez präsentieren in ihrem mehrfach preisgekrönten Broadway-Musical britischen Humor „at its best“. Regisseur Malte C. Lachmann, der u.a. bereits am Schauspiel Hannover mit den „Känguru-Chroniken“ nach Marc-Uwe Kling seinen Sinn für absurden Humor bewiesen hat, nimmt sich dieses herrlich abgedrehten Nonsens an und spielt genüsslich mit Musical-Klischees.

Wir befinden uns im mittelalterlichen England, im Jahre des Herrn 932. Eine muntere, wild zusammengewürfelte Ritterschar um den legendären König Artus macht sich auf den Weg, den heiligen Gral zu finden. Mit überbordender Fantasie erzählt „Spamalot“ von dieser Reise ins Unbekannte und all ihren abstrusen Hindernissen und Verirrungen, die die Recken überwinden müssen. Auf ihrem Weg müssen sie gefährliche Abenteuer bestehen und begegnen höchst merkwürdigen Gestalten, wie etwa einem heimtückischen Untier von unsagbarer Grausamkeit, das sich als flauschiger Hase mit gleichwohl mörderischen Qualitäten herausstellt, oder auch den mehr als seltsamen Rittern vom Ni. In typischer Monty Python-Manier stolpern die Helden aber auch geradewegs aus der Geschichte, landen im glitzernden Las Vegas von heute und finden sich als Figuren eines Musicals wieder. (Kostprobe: 2.5., 18.30 h. Weitere Termine: 10. & 26.5.)