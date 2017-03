Zum Reformationsjahr 2017 verwandelt sich auch das Große Haus des Theater Lübeck in einen imaginären Kirchenraum: Am 17.3. findet die Premiere eines exzeptionellen und überaus selten aufgeführten Werkes statt, das in ungewöhnlicher Weise die Themen Glauben, Zweifel, Hoffnung und Versöhnung thematisiert.

Seine Uraufführung 1971 stellte den Höhepunkt in Leonard Bernsteins Komponistenkarriere dar. Geschrieben wurde das „Theaterstück für Sänger, Spieler und Tänzer“ zur Eröffnung des Kennedy Centers in Washington, das als nationales Kulturzentrum Symbol und Ort der darstellenden Künste sein sollte – nach vieljähriger Planungszeit endlich realisiert und mit einer triumphalen Aufführung von „Mass“ vor der versammelten High Society der USA eröffnet. Dabei war es eigentlich Bernsteins persönlichstes Werk, das – vor dem Hintergrund von Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg und Bürgerrechtsbestrebungen gegen imperialistische und autoritäre Machtkonzentration – gerade für diesen Anlass höchster öffentlicher Aufmerksamkeit entstand.

Zusammen mit dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck werden Bands der Musikhochschule Lübeck musikalisch und szenisch zu erleben sein. (Kostprobe: 6.3., 18.30 h. Weiterer Termin: 24.3.)