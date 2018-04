Das 6. Marzipan Rock Festival geht im Rider‘s an den Start! Rock Bands aus unsere Region, aus der Marzipan Stadt oder der Nähe tun sich zusammen und rocken gemeinsam. Federführend unter Franzi („No Way“ Front-Frau) ist folgendes Linup entstanden: Herr Ludwig (Deutschrock), Noisegate (Rock Cover) & No Way (Rock Cover), Mean Streak (Metal Cover) & Blind Man‘s Gun (Heavy Rock).