Es gibt neben Manfred Maurenbrecher niemanden, der so uneitel, so klug und so poetisch zugleich sein kann, der so genau beobachtet. Und das Allerschönste: Er kennt sie alle, diese langweiligen Posen des Sichnichtbekennenwollens, diese alberne Distanz zu allem, die der Turbokapitalismus gerne als cool verkauft. Maurenbrecher gibt da nichts drauf, er ist dicht dran. Er braucht sie nicht, die Macht der distanzierten Überlegenheit, er ist lieber mittendrin.

Die Lieder Maurenbrechers haben größere Aufmerksamkeit verdient, auch wenn man sich an seine knarzige Stimme, den Sprechgesang und seine Direktheit mitunter erst gewöhnen muss. „Flüchtig“ heißt sein neues Album – es geht um Flucht genauso, wie um die Flüchtigkeit der Welt. Die Sackgassen von Links und Rechts, keiner kann das dialektisch so in Songs verpacken wie Maurenbrecher.