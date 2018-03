Musikalisch mischt die 9-köpfige Band Soulklassiker mit modernem Soul und einem harten und zwingend tanzbaren Beat. Inspiriert von Motown-Künstlern der 60er und neuen großen Soulkünstlern hat die Band die Musik von James Brown über Tina Turner bis zu Amy Winehouse, Ben L‘Oncle Soul und vielen anderen ausdrucksvollen Stimmen individuell bearbeitet.

Der Weg führt die Band auch immer mal wieder nach Behlendorf, denn hier fing alles an mit dem ersten Auftritt. Darum findet der zweite Auftritt im März am 24.3. ab 20 h im Brinkhuus in Behlendorf statt!