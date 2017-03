… ist der Name einer 5-köpfigen Schmiede von „Funky Stoff“, einer Band, die sich der Komposition von groovigen, an Soul, Funk und Jazz orientierten Songs verschrieben hat.

Sie spielen Black Music in einer stilistischen Mischung aus 70er-Funk und jazzigem Soul sowie aktuellerem funky Rhythm & Blues. Hier wird nicht gecovert, bestenfalls gekonnt zitiert – es werden Erinnerungen wach an die Sounds von Curtis Mayfield, Sly & Family Stone oder der 60er Jahre Staxx und Motown Künstler, aber auch an modernere Klänge à la Prince, Level 42 oder Jamiroquai.

Www.magnifused.de