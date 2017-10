Mace Sharp & The Halebops präsentieren unverfälschten Rock’n’Roll, Rockabilly und Boogie der wilden 50er Jahre.

Mit Mace Sharp an dem stampfenden Klavier heizt die Band jedem Publikum ordentlich ein. Sie spielen sowohl bekannte (Elvis, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry) als auch unbekannte Songs (Johnny Burnette, Billy Lee Riley) aus dieser Zeit, „a whole lot of shakin“ ist garantiert.