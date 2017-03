Der Bandslam im Treibsand geht in die 4. Runde. Am 11.3. spielen wieder vier hochkarätige Lübecker Bands. Das Publikum bestimmt, welche davon auf dem Maifest spielen wird.

Am Start: Longplayer mit Electro, Never Come Rain mit gefühlvollem Indie, Death By Hedgehog mit kraftvollem Metal und Wirrsal mit tiefgehendem Punk präsentieren Musik vom Feinsten.