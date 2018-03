Die heutige Zeit fordert enorm viel von uns – sei es im Beruf, in der Familie und auch in der Freizeit. In immer kürzerer Zeit stellen sich uns immer neue Herausforderungen. Um diesen steigenden Stresslevel bewältigen zu können, sehnen sich viele Menschen nach Entschleunigung, nach mehr Glück, Zuverlässigkeit und Zufriedenheit in ihrem Leben.

Hier bietet die Lebensfreude Messe Lübeck seit 25 Jahren zuverlässig einen innovativen Treffpunkt für Besucher und Aussteller in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden. Bei der diesjährigen Messe vom 10.-11. März in den media docks liegt der Frühling in der Luft. Dort finden die Besucher nach dem langen Winter zahlreiche Tipps und Produkte für ein gesundes, fittes, glückliches und nachhaltiges Leben.

Unbedingt genießen sollte man das vegane und für Allergiker geeignete Catering und einen fair gehandelten Kaffee beim Coffee Bike. Bei über 60 Ausstellern und in 60 Fachvorträgen und Erlebnisworkshops erfahren Interessierte, wie sie in ihrem Alltag fitter und belastbarer werden – für ein erfülltes Leben in Balance. (10.3., 10-19 h & 11.3., 10-18 h)

www.lebensfreudemessen.de