Die diesjährige Lebensfreude Messe vom 11.-12. März in den media docks steht ganz im Zeichen von Entspannung, Wohlfühlen und Mitmachen. Neben zahlreichen Tipps und Produkten für ein gesundes, glückliches und nachhaltiges Leben ist Ausprobieren angesagt.

Bei Yoga Satt können verschiedene Yoga-Stile entdeckt werden. Mal zur Ruhe kommen können Besucher während einer geführten Meditation oder in der Massage-Erlebniswelt. Unbedingt genießen: Govindas veganes und für Allergiker geeignetes Catering und einem fairen Kaffee beim Coffee Bike. Bei über 50 Ausstellern und in 60 Fachvorträgen und Erlebnisworkshops erfahren Interessierte, wie sie in ihrem Alltag fitter und belastbarer werden – für ein erfülltes Leben in Balance. Sa. 10-19 h & So. 10-18 h)

Www.lebensfreudemessen.de