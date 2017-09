Der Glaube war in Zeiten der Reformation nicht vom Geld zu trennen: Beim Ablasshandel oder dem Streit um den riesigen Kirchenbesitz ging es erkennbar auch um wirtschaftliche Belange. Das Europäische Hansemuseum greift mit „Geld. Macht. Glaube – Reformation und wirtschaftliches Leben“ diese ökonomischen Aspekte auf und widmet sich damit einem bislang wenig betrachteten Teil der europäischen Geschichte.

Die Sonderausstellung zeigt, welche Folgen die Glaubensspaltung über Jahrhunderte hinweg für das wirtschaftliche Leben der Menschen in Europa hatte. Der Kontinent erlebte zahlreiche Reformationen, und früh waren Religionsflüchtlinge eine europäische Realität. Diese Fluchtbewegungen veränderten ihrerseits wieder die Wirtschaftswelt: Migranten brachten technisches Knowhow in ihre neue Heimat, manche Herrscher setzen auf strikte Abschottung, andere aus ökonomischer Vernunft auf eine intelligente Einwanderungspolitik. So entstand gerade aus den Folgen der religiösen Verwerfungen eine Idee der religiösen Toleranz, die heute aktueller denn je ist. (Foto: Dominikanermönch, St. Annen-Museum, © Olaf Malzahn)