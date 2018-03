2018 finden zum 17. Mal die berühmt-berüchtigten „Böse Ostern“-Konzerte der Kneipenterroristen statt. Die anfangs nur in Hamburg veranstalteten Konzerte finden mittlerweile in der gesamten Republik statt und sorgen regelmäßig für ausverkaufte Häuser und ausgelassene Partys.

Dieses Mal wird zum sechsten Mal Lübeck unsicher gemacht. Wie schon in den Jahren zuvor werden die Kneipenterroristen ein Set mit eigenen Songs und ein zweites Set mit Onkelz-Klassikern zum Besten geben. Traditionell laden die Kneipenterroristen natürlich auch wieder eine befreundete Band ein, um gemeinsam zu rocken. 2018 wird gemeinsam mit den Hamburger Kollegen von Existent gefeiert.