KLM – das sind Giorgi Kiknadze am Bass, Björn Lücker am Schlagzeug und Norman Mohrholz an der Gitarre. Das sehr gut eingespielte Trio spielt an dem Abend zusammen mit dem Saxophonisten Stefan Kuchel.

Zeitgenössischer Jazz mit Eigenkompositionen und Jazzstandards – das wird das Programm dieses Abends. Lyrisch, energetisch und immer interaktiv musizieren die vier außergewöhnlichen Musiker aus Hamburg und Lübeck zum wiederholten Male in dem atmosphärischen Club in der Mühlenbrücke 1 a.